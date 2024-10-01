俳優の伊藤健太郎（27）が、所属事務所「イマージュエンターテインメント」を9月10日に退所していたことが同30日に、同社の公式サイトで発表された。桜井日奈子、理想の体手に入れ衣装に変化「隠すんじゃなくて見せる」同サイトは「この度、2024 年 9 月 10 日の専属契約期間満了をもって伊藤健太郎が退所いたしましたことをご報告させていただきます」と報告した。その上で「伊藤健太郎に関する突然の報道により、関係者の皆様