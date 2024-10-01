声優、漫画家の徳井青空（そら、34）が1日、X（旧ツイッター）を更新。一般男性との結婚を発表した。長文をアップし、「私事で大変恐縮ではありますが、この度、私、徳井青空は一般の方と結婚しました」と報告。続けて「これからも作品やキャラクターを大切により面白い役者になれるようどこまでも精進してまいります！」と意気込んだ。09年、「ヴァイス・サヴァイヴR」姫宮役で声優デビュー。11年から4コマ漫画で漫画家デビューも