世界各国で人気を博している“FireFighters Calendar”の日本版、「JapanFireFighters Calendar2025」が販売開始される。全国各地の消防士が掲載されたカレンダーで、消防士達のOFFショットを掲載した消防士の休日カレンダーも同時リリース。ぜひ一チェックしてみよう。 （参考：【写真】かっこいい消防士たちの肉体美！カレンダー（全ページ）を見る） 全国の消防士を掲載した「JapanFireF