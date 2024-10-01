技術系・技能系の仕事に関する就職フェアが9月30日、静岡市駿河区で開かれました。 【写真を見る】「新卒採用だけでは難しい」人材求め就職フェア 技術・技能系17社出展 参加者に事業内容説明＝静岡市駿河区 30日に開かれたイベントには、再就職を支援する職業訓練施設「ポリテクセンター静岡」の訓練生や一般の就職・転職希望者など、合わせて約100人が参加しました。静岡県内の技術系・技能系の企業17社が出展し、企業ご