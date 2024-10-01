1日午前、iznaが「KCON GERMANY 2024」を終え、仁川（インチョン）国際空港を通じて韓国に到着した。・元AKB 本田仁美所属のSAY MY NAMEも！第5世代のガールズグループに期待高まる・「I-LAND2」から誕生したizna、ファンと迎える初めての秋夕…挨拶を伝える