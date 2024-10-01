自民党の石破総裁は1日午後、国会で、第102代の内閣首相に選出され、新しい内閣を発足させます。首相への指名を前に、“異例”にも衆議院解散の意向を表明した石破総裁。午後には新体制を発足させ、総選挙に向けて一気に走りだすことになります。岸田首相は、首相公邸から官邸へ向かう最後の朝を迎えました。臨時閣議では、各閣僚が互いに挨拶をかわし、岸田内閣は総辞職しました。そしてこの後ですが、午後1時から、衆参両院で首