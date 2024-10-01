タレントでデザイナーの篠原ともえ（45）が1日、インスタグラムを更新。日本テレビ系報道番組「news zero」（月〜木曜午後11時、金曜午後11時30分）の新パートナーに就任したことを報告した。篠原は「日本テレビ『news zero』レギュラー10月から毎週水曜日パートナーを務めさせていただきます」と報告。「日々のものづくりに取り組むなかで、国内外の様々なニュースを知り・学び・自分の考えを持つことが重要だと痛感しています