枕崎市の漁港で1日朝、水揚げ作業をしていたフォークリフトが、作業員の女性に接触し女性が死亡しました。 警察と消防によりますと、1日午前6時半ごろ、枕崎市松之尾町の枕崎漁港で、「フォークリフトに人がはさまれた」と、関係者から消防に通報がありました。 この事故で、南九州市頴娃町の作業員・藏元知子さん(79)が病院に搬送されましたが、およそ1時間半後に死亡が確認されました。 当時、フォークリフ