今夜1日(火)と明日2日(水)は、日本の上空を「きぼう」のある国際宇宙ステーション(ISS)が通過し、全国的に見える可能性があります。いつ見えるのか?天気は?気になるポイントをまとめました。今夜は2回「きぼう」が日本の上空を通過今夜1日(火)の夜は、「きぼう」/国際宇宙ステーション(ISS)が2回日本の上空を通過します。国際宇宙ステーション(ISS)は、地上から約400km上空に建設された実験施設で、「きぼう」とは、その中の日本実