パーソナルAI「Apple Intelligence」の提供でOpenAIと提携するAppleが、約65億ドル(約9400億円)の資金調達が見込まれるOpenAIの資金調達ラウンドへの参加協議を離脱したと報じられました。Exclusive | Apple Is No Longer in Talks to Join OpenAI Investment Round - WSJhttps://www.wsj.com/tech/apple-no-longer-in-talks-to-join-openai-investment-round-e3be3e66Apple No Longer in Talks to Invest in ChatGPT Maker OpenAI