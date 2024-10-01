自民党の石破総裁は岸田内閣で賃金・雇用担当を務めていた矢田稚子総理補佐官を再任する方針を固めました。矢田氏は産業別の労働組合のひとつ「電機連合」出身で、国民民主党の参院議員を1期務め、その後政界を引退しましたが、去年9月に岸田総理からの要請を受け総理補佐官に就任しました。労組出身で野党議員も務めた人物が政府の役職に就任したことで、当時は国民民主党との連携を見据えた人事だとささやかれました。