常陸宮さまと妃殿下の華子さまは、9月30日、結婚60年のダイヤモンド婚を迎えられました。この60年、お二人は温かなそして穏やかな日々を重ねてこられています。「お見合い」でご結婚お二人が結婚されたのは、1964年9月30日。常陸宮さま28歳、妃殿下の華子さま24歳でした。事前にお二人が、宮内庁関係者で華子さまの親族だった方の家で会われたことがご結婚につながったこともあり、お二人のご結婚は「お見合い結婚」と報道されまし