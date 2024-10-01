中国では1日から建国記念日に伴う大型連休が始まりました。連休中は旅行や帰省などでのべ19億人以上が移動すると予想されていて、海外旅行の行き先としては日本が一番人気となっています。中国では1日から建国記念日「国慶節」に伴う大型連休が始まり、大手旅行会社によりますと、海外旅行先として最も人気なのは日本だということです。一方、在日本中国大使館は日本に旅行する国民らに対し安全に注意するよう呼びかけています。先