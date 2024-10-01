■新型ヘッドセット『Meta Quest 3S』発表MetaのXRデバイスも世代交代へ？ 『Meta Quest 3』の発売からおよそ1年。Metaから「お手頃なエントリーモデル」が新たに発表された。VR・MRヘッドセット『Meta Quest 3S』だ。 【画像】Metaが開発中の新型ARグラス『Orion』筋電位センサーとの組み合わせなど、これまでのARグラスから一歩進化した最新デバイス VRに加えMRにも対応した兼用型でありつつも、画質など