１日の債券市場で、先物中心限月１２月限は反発。米債券安を受けた売りが先行したものの、日銀金融政策決定会合の主な意見（９月１９～２０日開催分）を手掛かりに切り返した。 米連邦準備理事会（ＦＲＢ）のパウエル議長が９月３０日のイベントで「利下げを急ぐ必要はない」と発言したことを受け、同日の米債券市場では１１月の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）での大幅利下げ観測が後退。米長期債相場の下落（金利