NHK連続テレビ小説『おむすび』の第1週「おむすびとギャル」ではおむすびと呼ばれている米田結（橋本環奈）とギャルの出会いが描かれる。初回の放送ではヒロインの水落ちや好青年の野球男子・翔也（佐野勇斗）との出会いなど、朝ドラ恒例の展開が続いたかと思えば、第2話では結の前に奇抜な格好をした博多ギャル連合（ハギャレン）と呼ばれるギャルたちが現れた。 参考：『おむすび』橋本環奈の恋の相手を予想“野球部”佐野