RX Japanは10月17日から19日の3日間、東京ビッグサイトにてフェムテック・フェムケアの展示会「Femtech Tokyo」を開催します。■Femtech Tokyoとは「Femtech Tokyo」は、フェムテック・フェムケア専門展示会。生理・月経、妊活、妊娠期・産後ケア、更年期など、女性ならではの健康課題をサポートする製品やサービスが多数出展する展示会です。＜開催概要＞会期：2024年10月17日〜19日10:00〜17:00会場：東京ビッグサイト 東展示