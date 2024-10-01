【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■出演メンバーは、田村真佑、賀喜遥香、久保史緒里、梅澤美波、与田祐希、遠藤さくら、五百城茉央 乃木坂46とJAグループが連携、「国消国産」の大切さや国産食材の魅力を発信する新TVCMが公開された。 出演は、田村真佑（花）、賀喜遥香（肉）、久保史緒里（牛乳）、梅澤美波（果物）、与田祐希（野菜）、遠藤さくら（米）、五百城茉央（茶）（※カッコ内は、各メンバ