フジテレビとDLEが共同制作するショートコントアニメ『ぽちゃーズ』(8日25:50〜『EXITV』内でスタート／放送終了後、FOD、TVer、YouTube、TikTokで配信)の主題歌が、クリープハイプの新曲「星にでも願ってろ」に決定。1日、アニメ本編と主題歌を一部紹介する公式PVが公開された。クリープハイプ×ぽちゃーズ『ぽちゃーズ』は、動物たちがまるっこく“ぽちゃ化”した“ぽちゃキリン”や“ぽちゃゾウ”“ぽちゃカメ”などが主人公の