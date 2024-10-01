豪州でカンタス航空が国民から非難されている。主な理由は、市場を独占し、運賃が高すぎること。さらに、同じ航空連合ワンワールドに所属するカタール航空と「大げんか」中だ。これらの問題は、カンタス航空と長年、提携関係にある日本航空（JAL）の戦略にも影響しかねない。特に、ネットワークやマイレージ、そして経営計画や業績を揺るがす要素にもなり得る。（ライター前林広樹）豪州の航空市場が大波乱！カンタスに批判殺到