きょう発足する石破内閣。その人事の狙いはどこにあるのでしょうか、官邸前から中継です。今回の人事で注目されているのが、安倍元総理を「国賊」と発言したとされ、おととし、党の役職1年停止の処分を受けた村上氏を総務大臣に起用した人事です。安倍派を中心に反発も出るなか、石破氏は人事について「閣僚から真っ向反対と言われ、閣内不一致が起こると辛い」と話していて、当選同期で、信頼を置く村上氏を起用することで、閣内