2024年9月29日、韓国・ソウル新聞は「観客数基準で世界最大のeスポーツイベントとされる『League of Legends World Championship』の今年のテーマ曲のミュージックビデオが『人種差別だ』と物議を醸している」と伝えた。記事によると、ライアットゲームズは25日、24年のこのイベントのテーマ曲「Heavy Is The Crown」のミュージックビデオを公開した。29日時点で視聴再生回数が2600万回を突破するほど大きな注目を集めているという