鉄道以外での復旧の可能性についても検討されているJR美祢線で1日から、代行バスを増便する調査・実証事業が始まりました。調査・実証事業では1日19便運行していた代行バスについて10便増便し増便分は、主要駅に停車する「快速」となります。（厚狭、美祢、於福、長門湯本、長門市）厚狭と長門市駅間の「快速」の所要時間は通常の代行バスと比べて81分から69分へと短縮、鉄道だった場合との比較でも5分程度の差ということです。（