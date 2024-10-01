自民党の石破総裁は、1日午後、国会で第102代首相に指名され、新しい内閣を発足させます。石破総裁は、首相就任を受けて9日に衆議院を解散し、27日投開票の日程で衆議院選挙を行う方針です。国会では午後、衆参両院の本会議で首相指名選挙が行われ、石破総裁が第102代首相に指名されます。石破総裁は、直ちに組閣作業に着手し、皇居での認証式を経て、新内閣が発足します。新内閣発足を前に石破総裁は、「国民に正面から向き合い誠