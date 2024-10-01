【モデルプレス＝2024/10/01】安田大サーカスのクロちゃんとコロコロチキチキペッパーズ・ナダルが出演するバラエティ番組『クロナダル』（毎週月曜深夜2時15分〜／テレビ朝日※関東ローカル）。10月1日の放送では、クロちゃんの恋人のタレント・リチが“禁断の恋愛企画”に挑戦する。【写真】クロちゃんの恋人、イケメン男性と腕組み“親密デート”◆クロちゃんの恋人・リチ、イケメンとのデート企画挑戦“クズ界の二大トップラン