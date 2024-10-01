2022年12月に「モーニング娘。」を卒業した加賀楓（24）が9月30日、X（旧ツイッター）を更新し、あらためて芸能活動終了を報告した。モー娘。山崎愛生「パンダ“さん”で！」報道陣と一触即発加賀は「改めて、応援してくださった皆様へ」と書き出し「おとといのミュージカル千秋楽最後に活動を終了します」と伝えた。さらに「これまで本当にありがとうございました！幸せな時間を過ごさせてもらいました。まだまだ自分にできること