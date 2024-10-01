今年の夏はオリンピック、パラリンピックに沸いた“花の都”パリ。今週の日曜日は凱旋門賞(3歳上牡牝・仏G1・芝2400m)がパリロンシャン競馬場で行われ、再び世界から注目を集めることになりそうだ。凱旋門賞は"世界最高峰の戦い"と称されるがその起源は、そして日本馬の戦歴は。秋のパリを彩るビッグイベントを前に調べてみた。 凱旋門賞の歴史は100年を超える。創設は1920年で第一次世界大戦におけるフランスの戦勝