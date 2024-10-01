韓国の大人気俳優チャン・ヒョクが、Birthdayディナーパーティーを開催する。1年に1度の誕生日12月20日、その特別な日にチャン・ヒョクがファンに会いに行く。大阪で誕生日を過ごす彼をリーガロイヤルホテル大阪で、一緒にお祝いしてみてはいかがだろうか。詳しい情報は、公式Instagramや、株式会社永晃のホームページで確認することができる。■イベント概要2024 チャンヒョク・Birthdayディナーパーティー【日時】2024年12月20日