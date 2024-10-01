俳優の伊藤健太郎が９月１０日に事務所「イマージュエンターテインメント」を退所したことが、きょう１日に同社の公式サイトで発表された。「伊藤健太郎の退所に関するご報告」と題した文章がアップされ「平素は株式会社イマージュエンターテインメント及び所属俳優への温かいご声援、誠にありがとうございます。この度、２０２４年９月１０日の専属契約期間満了を以て伊藤健太郎が退所いたしましたことをご報告させて頂きます