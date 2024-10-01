高知市が新たな財源確保の一環で市内の公共施設に愛称をつける、ネーミングライツの使用が10月1日から始まりました。高知市のわんぱーくこうちでは、秋晴れのもと朝から看板の設置作業が行われていました。これは高知市が新たな財源確保の一環で市内の公共施設に愛称をつける、ネーミングライツの使用が1日から12施設で始まったもので、わんぱーくこうちは高知市の和（かのう）建設がネーミングライ