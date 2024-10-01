日本は前向きで理性的な対中政策を中国外交部9月30日、記者会見に臨む中国外交部の林剣報道官。（北京＝新華社配信）【新華社北京10月1日】中国外交部の林剣（りん・けん）報道官は9月30日の記者会見で、1日に首相に就任する石破茂自民党総裁が組閣で外交と安全保障を重視するとの分析があるとの問いに、人事や任命など日本の内政についてはコメントしないとした上で次のように述べた。日本が（1972年の中日共同声明など）中