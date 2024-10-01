9月30日、霜降り明星・粗品が、自身のYouTubeチャンネル『粗品のロケ』にて、今後の芸風について語った。【関連】霜降り明星・粗品、アーティストになった女性ファンとの心温まる交流に感動の声「グッとくる」「泣きそう」今回の動画では、ボケなしでお笑いの話をするという企画が行われた。この中で、“噛みつき芸をいつまでするのか？”という質問に対し、粗品は「そら、いつまでもはせえへんけどな」と回答。続けて、「ほんまは