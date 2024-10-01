30日、十日町市内のパチンコ店において他の客の遊戯メダルを盗んだとして、窃盗の疑いで十日町市の無職の男（42）が逮捕されました。警察によりますと、男は30日、他の客が"ドル箱”に入った遊戯メダルを置いたまま席を離れた隙に乗じ、メダル672枚（貸出価格合計3,360円相当）を盗んだ疑いがもたれています。この客が席を離れていた時間は、午後1時25分から27分の約2分間だったということです。被害者からの110番通報でこの事件が