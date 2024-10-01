ダブルスチールの際の大谷のジェスチャーが話題だ(C)Getty Imagesドジャースの大谷翔平が現地時間9月29日（日本時間30日）の敵地でのロッキーズ戦に「1番・DH」で先発出場し、4打数1安打1盗塁の成績でレギュラーシーズン最終戦を白星で飾った。【動画】大谷翔平が重盗のサイン！？話題のシーンを見よ大谷は1‐1で迎えた8回一死一塁の第4打席で右前打を放って出塁。さらにダブルスチールで二盗に成功して、今季59盗塁に到達。「