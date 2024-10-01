東海汽船は、東京〜下田航路をトライアル就航する。運航日は11月18日・19日で、約160キロの距離を約2時間10分で結ぶ。大人料金は片道7,500円、往復13,000円。小児半額。定員は各便200名で、10月1日から電話予約を受け付ける。6月に就航した東京〜松崎航路の特別クルーズが好評だったことを受けて、運航を決めた。ダイバーや釣り客、観光客を誘致し、下田市をはじめとした近隣の地域経済の活性化にも繋げたいと考えているとしている