1日より、フジテレビの「ハッピーアワー枠」（※関東ローカル）で、反町隆史と竹野内豊がダブル主演を務めるドラマ「ビーチボーイズ」の再放送がスタートする。1997年に放送された本作には、現在も活躍する人気者たちが多数出演している。1997年7月期の月9枠で放送され、カリスマ的人気を博した本作は、都会の喧騒から逃れてきた男二人が、偶然の出会いを経て海辺の民宿「ダイヤモンドヘッド」で人生を見つめなおす物語。脚本