飲酒後に電動スクーターを運転していたところを摘発された人気音楽グループ「ＢＴＳ」のメンバーのＳＵＧＡさん/Anthony Wallace/AFP/Getty Images（ＣＮＮ）韓国のソウル西部地裁が、人気音楽グループ「ＢＴＳ」のメンバーのＳＵＧＡさん（３１）に対し、飲酒して電動スクーターを運転したとして、罰金１５００万ウォン（約１６０万円）の略式命令を出したことがわかった。命令は２７日付。ＳＵＧＡさんは８月、飲酒後に約５００