父サトノダイヤモンドに続け！ GII・2勝の実績を誇るサトノグランツ(牡4、栗東・友道康夫厩舎)が、京都大賞典(3歳上・GII・芝2400m)で史上2組目＆42年ぶりの父仔制覇を狙う。 サトノグランツは父サトノダイヤモンド、母チェリーコレクト、母の父Oratorioの血統。母は12年の伊オークスの勝ち馬。半姉のダイアナブライトは21年のクイーン賞を制している。また、叔母のシーオブクラス(Sea Of Class)は18