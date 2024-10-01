北京で新中国成立７５周年祝賀レセプション習近平氏ら出席9月30日、レセプションに出席し、重要演説を行う習近平共産党中央委員会総書記・国家主席・中央軍事委員会主席。（北京＝新華社記者/謝環馳）【新華社北京10月1日】中国北京市の人民大会堂で9月30日夜、中華人民共和国成立75周年を祝うレセプションが開かれた。習近平（しゅう・きんぺい）、李強（り・きょう）、趙楽際（ちょう・らくさい）、王滬寧（おう・こねい）、