東海道新幹線は2024年10月1日で開業60周年を迎え、JR名古屋駅で記念セレモニーが開かれました。東海道新幹線は、東京オリンピックが開催された1964年10月1日に開業しました。当初は4時間かかっていた東京－新大阪間の所要時間を、この60年間で2時間21分まで短縮し、累計70億人を運んできました。JR名古屋駅では1日朝、60周年を記念するセレモニーが開かれ、関係者や鉄道ファンに見守られる中、上りの始発