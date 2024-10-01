国民体育大会から名称を変更した国民スポーツ大会は、開会式を前に佐賀県で会期前競技が行われています。ライフル射撃では、精密射撃30発で競う「CFP30」で、津南警察署所属の水越貴之選手が3位に入賞しました。また、セーリング成年女子「ILCA6級」で、河原由佳選手は5位に入りました。