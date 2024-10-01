50盗塁以上で成功率93.7は歴代最高ドジャースの大谷翔平投手は今季、キャリアハイを大きく上回るメジャー2位の59盗塁をマークした。大台にはあと1足りなかったが、史上初の「50本塁打＆50盗塁（50-50）」を達成し、その数字を54-59まで伸ばすなど歴史的なシーズンを送った。MLB公式サイトのサラ・ラングス記者が新たな史上最高記録を報じていた。大谷はレギュラーシーズン最終戦となった9月29日（同30日）の敵地・ロッキーズ戦