東海道新幹線が開業から60年を迎えた10月1日、名古屋駅では記念の出発式が開かれました。 【写真を見る】東海道新幹線 開業60年で“出発式”名古屋駅構内で記念の号外も配布開業以来 乗客のべ70億人を運ぶ 東海道新幹線は1964年10月1日に東京～新大阪間で開業しました。1日は60年を記念して名古屋駅でも式典が開かれ、JR東海の武田健太郎副社長によるあいさつに続き、テープカットとともに始発列車の「ひかり630