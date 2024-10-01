【ロサンゼルス＝帯津智昭】米大リーグ・ドジャースの大谷が、記録ラッシュのレギュラーシーズンを２冠で締めくくった。９月３０日、ナ・リーグの２試合が終了してタイトルが確定し、大谷が５４本塁打、１３０打点で２年連続の本塁打王、日本人初の打点王となった。大谷と４厘差の打率３割１分４厘だったアラエス（パドレス）が３年連続の首位打者。ダブルヘッダーで１勝１敗だったブレーブスとメッツはともにプレーオフ進出が決