参院は１日の本会議で、浅尾慶一郎議院運営委員長（自民）の辞職を許可し、後任に牧野京夫氏（同）を充てる人事を決めた。また、総務委員長に宮崎勝氏（公明）、法務委員長に若松謙維氏（同）を選出した。参院災害対策特別委員会は塩田博昭氏（公明）を委員長に互選した。