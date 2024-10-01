元ＳｅｘｙＺｏｎｅ（現ｔｉｍｅｌｅｓｚ）のマリウス葉さん（２４）が１日までに自身のインスタグラムを更新し、最新ショットを披露した。「ＰＡＲＩＵＳ」とだけ記して写真をアップ。フランス・パリの街中の風景や、鏡越しに自撮りした写真をアップ。短髪に黒縁メガネを着用した姿を見せた。この投稿に、今年３月末で「ＳｅｘｙＺｏｎｅ」（現ｔｉｍｅｌｅｓｚ）を卒業し、ソロ活動をスタートさせた中島健人がコメント