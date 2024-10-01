東京時間11:05現在 東京金先物AUG 25月限（TOCOM） 1グラム＝12247.00（+87.00+0.72%） ＮＹ金先物DEC 24月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝2660.90（+1.50+0.06%） ※東京金先物は5分程度の遅れ 中東情勢警戒もあり東京金はやや反発円高一服期待も支え