オセアニア通貨対照的な動き＝東京為替 小売売上高の強かった豪ドルの上昇と、四半期調査が弱く、大幅利下げ期待が出てきたNZドルが対照的な動き。 豪ドル/NZドルは今月の高値を更新する豪ドル高NZドル安となった。NZ中銀は来週の中銀会合での大幅利下げ見通しが半数を超え約67%の織り込みとなっている。