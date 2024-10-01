USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK14.227.1311.768.26 1MO12.346.1211.237.25 3MO11.846.5110.697.53 6MO10.776.2610.047.34 9MO10.346.269.797.40 1YR10.106.359.667.50 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK12.2911.488.62 1MO11.869.787.17 3MO11.45