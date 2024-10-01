9人の候補者が乱立した自民党総裁選は、1回目の投票で過半数を獲得する候補者がいなかったため、1位の高市早苗候補と2位の石破茂候補による決選投票となった。その結果、石破茂候補が逆転して新総裁に就任。10月1日の首班指名を経て、第102代内閣総理大臣に就任する。【写真】ニコニコ超会議で「小池百合子」とカレーを配る石破新首相ほか石破新首相は防衛大臣や農水大臣などを歴任したベテラン議員だが、新総裁に選出された